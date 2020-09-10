Наступного року Кабмін обіцяє значно підвищити зарплати бюджетникам

Як повідомляє Politeka.net, інформація про скорочення оплати бюджетникам виявилася неправдивою. У Міністерстві освіти заявили, що з січня 2021 року в цілому на 30% збільшаться оклади у всіх співробітників, зарплата яких розраховується за Єдиною тарифною сіткою, пише "Українська правда".

Ставка вчителя вищої категорії з початку року становитиме 6461 гривень, а з 1 липня - 7001 гривень. Таким чином зарплата педагогів у січні зросте до 12 911 гривень, а з липня - до 13 990 гривень.

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Раніше в Міносвіти повідомили, що для підвищення оплати праці вчителів відомству не вистачає 50 мільярдів гривень. Там вже підрахували, що до кінця грудня потрібно виділити близько 39 мільярдів з державного бюджету, а ще 11 мільярдів - з місцевих. Варто відзначити, в 2019 році Кабмін видав постанову, згідно з якою зарплата вчителів до 2023 року буде поступово збільшуватися до чотирьох прожиткових мінімумів (8788 гривень).

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пенсія, зарплата

"Це питання вимагає негайного вирішення, оскільки при формуванні бюджету галузі розмір оплати праці співробітників має дуже велике значення", - заявили представники Міносвіти.

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