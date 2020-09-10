Наступного року Кабмін обіцяє значно підвищити зарплати бюджетникам

Як повідомляє Politeka.net, інформація про скорочення оплати бюджетникам виявилася неправдивою. У Міністерстві освіти заявили, що з січня 2021 року в цілому на 30% збільшаться оклади у всіх співробітників, зарплата яких розраховується за Єдиною тарифною сіткою, пише "Українська правда".

Ставка вчителя вищої категорії з початку року становитиме 6461 гривень, а з 1 липня - 7001 гривень. Таким чином зарплата педагогів у січні зросте до 12 911 гривень, а з липня - до 13 990 гривень.

Раніше в Міносвіти повідомили, що для підвищення оплати праці вчителів відомству не вистачає 50 мільярдів гривень. Там вже підрахували, що до кінця грудня потрібно виділити близько 39 мільярдів з державного бюджету, а ще 11 мільярдів - з місцевих. Варто відзначити, в 2019 році Кабмін видав постанову, згідно з якою зарплата вчителів до 2023 року буде поступово збільшуватися до чотирьох прожиткових мінімумів (8788 гривень).

"Це питання вимагає негайного вирішення, оскільки при формуванні бюджету галузі розмір оплати праці співробітників має дуже велике значення", - заявили представники Міносвіти.

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