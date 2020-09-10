В следующем году Кабмин обещает значительно повысить зарплаты бюджетникам

Как сообщает Politeka.net, информация о сокращении оплаты бюджетникам оказалась ложной. В Министерстве образования заявили, что с января 2021 года в целом на 30% увеличатся оклады у всех сотрудников, зарплата которых рассчитывается по Единой тарифной сетке, пишет "Украинская правда".

Ставка учителя высшей категории с начала года составит 6461 гривен, а с 1 июля - 7001 гривен. Таким образом зарплата педагогов в январе вырастет до 12 911 гривен, а с июля - до 13 990 гривен.

Ранее в Минобразования сообщили, что для повышения оплаты труда учителей ведомству не хватает 50 миллиардов гривен. Там уже подсчитали, что до конца декабря нужно выделить около 39 миллиардов из государственного бюджета, а еще 11 миллиардов - из местных. Стоит отметить, в 2019 году Кабмин выдал постановление, согласно которому зарплата учителей к 2023 году будет постепенно увеличиваться до четырех прожиточных минимумов (8788 гривен).

"Этот вопрос требует незамедлительного решения, поскольку при формировании бюджета отрасли размер оплаты труда сотрудников имеет очень большое значение", – заявили в Минобразования.

Украинцев ждет новый перерасчет выплат, срочное заявление Минэкономики: "сумма зависит от..."

Украинцам раскрыли дерзкие схемы прошлых Кабминов: "Чтобы кредиторов не обидеть".

Тарифы на газ приготовились к скачку, украинцам назвали новые цифры: "Ближе к декабрю..."