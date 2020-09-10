9 вересня в Росії відбулося слухання у справі про плагіат пісні "Зозуля"

Про це пише Politeka, посилаючись на Стархіт.

Свої права на оригінальну переробку цієї композиції легендарного Віктора Цоя намагається відстояти співачка Ольга Кормухіна.

Виконавиця переконана в тому, що співачка Поліна Гагаріна використовувала в саунд-треку до фільму "Битва за Севастополь" пісню, зроблену Кормухіною разом з лідером "Парку Горького" Олексієм Бєловим і схвалену сином Віктора Цоя в 2010 році.

Однак автором музики у фільмі був вказаний Костянтин Меладзе. Російський суд вважав за потрібне залучити до судового процесу продюсера.

"Так як ні відповідач-Гагаріна, ні спадкоємці Цоя не можуть надати ніяких документів про історію переробки версії Меладзе. До всього іншого під час виходу фільму їх права оформлялися на підставі недійсних договорів. Отже, необхідно заслухати коментарі Костянтина і подивитися його документи", – заявила представник Кормухіної.

Також повідомляється, що правами на пісню "Зозуля" з 1993 року володіють не спадкоємці Цоя, а якась керуюча компанія, у зв'язку з чим ті, хто бажає виконувати ту чи іншу композицію співака, підписують договори саме з нею.

Однак документи, згідно з якими у Меладзе і Гагаріної з'явилося право на переробку пісні, визнані судом недійсними. У Ольги, навпаки, документи ніхто не оскаржував. Наступне засідання у цій справі суд призначив на 25 вересня.

Politeka писала, що музикант і продюсер Костянтин Меладзе зробив несподівану заяву про ставлення українців до росіян. Так, він заявив в ефірі телеканалу "Дождь", що велика частина жителів України, як мінімум – половина населення, говорять російською мовою і не плекає ворожнечі до жителів Росії. Він вважає, що ненависті до Росії в українців немає і бути не може.

"Нелюбові до росіян немає, бути не може і не буде ніколи, мені здається. Просто тому, що Київ-це, в основному, російськомовне місто. Та й більша частина України-це більше російськомовна Країна. Принаймні, відсотків на 50%. Я все життя там розмовляв російською мовою, мої друзі і т.д. Не може бути росіянин для українця якоюсь чужою одиницею, як німець або китаєць. Швидше, не дуже добре ставлення формується до влади і так далі", - заявив Меладзе.

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