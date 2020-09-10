Оля Полякова резко обратилась к власти из-за скандальной ситуации со своим концертом

Как передает Politeka.net, возмущенная артистка обо всем написала на своей странице в Instagram.

Концерт проведения которого артистка добивалась на митинге под Кабинетом министров все же перенесли.

Артистка подчеркнула, что организаторами были соблюдены все меры безопасности, получены все разрешения. Однако даже это не помогло, концерт решили внезапно не проводить.

Полякова заявила, что несмотря на все меры, концерт перенесли «каким-то очередным решением, которое ни с кем не согласовано, которое не обсуждалось на уровне местных депутатов, которое не имеет под собой никак оснований кроме особого риска заражения, как будто на этом концерте я заставлю всех на друг друга кашлять и чихать».

Артистка считает, что украинцы гораздо большему риску заражения подвергаются в других местах.

«Не буду сейчас рассказывать об угрозе заражения в маршрутках и очередях, о том, что присутствие на концерте это добровольное решение, в отличие от вынужденного ежедневного пребывания в транспорте и о мерах безопасности на этом концерте», - отметила певица.

Полякова также обратилась к властям города.

«Я просто передаю привет городской администрации Белой Церкви и призываю ее к тому, чтобы ее решения были не только своевременны, обдуманы, обсуждены с организаторами, но и принимались в соответствии со всеми правилами и разрешениями. А отменять, потом разрешать, потом снова отменять.. Все это выглядит как минимум странно и не внушает доверия, раздражает зрителей и разоряет организаторов», - возмущается артистка.

Полякова сообщила, что концерт в Белой Церкви переносится и будет проведен после карантина.

«Билеты сохраняются! Организаторы приносят свои извинения! Все решалось без них! Но чем больше нас там будет и тем ярче он пройдет! Я обещаю новые песни и супер крутое шоу!!! Желаю всем жителям Белой Церкви здоровья, поменьше стрессов и до скорой встречи!», - написала Полякова.

Напомним, ранее Полякова чтобы добиться проведения этого концерта даже пошла на митинг к Кабинету министров.

Там она припомнила недавний концерт певца Jony в одном из столичных клубов и поинтересовалась, почему ее концерт в Белой Церкви, который запланирован с рассадкой через ряд и под открытым небом, оказался на грани срыва.

«Если вы кому-то разрешаете, то вы должны разрешить всем. Чтобы все с ограничениями: рассадкой, маской, свежий/несвежий воздух, сколько можно заводить людей в зал. Дайте нам точные ограничения, чтобы мы понимали, как нам играть по правилам», – заявила артистка.

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