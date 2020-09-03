В четверг, 3 сентября, под Кабмином было многолюдно и горячо

Под стенами правительственного здания собрались люди, которые протестовали против того, что власть выборочно выдает разрешения на проведение концертов.

Среди те, кто приехал высказать свое возмущение, была и певица Ольга Полякова, передает телеграмм-канал PavlovskyNews.

Выдя из машины, она попросила Андрея Джеджулу продезинфицировать микрофон прежде, чем обратилась к присутствующим.

В своей речи она припомнила недавний концерт певца Jony в одном из столичных клубов и поинтересовалась, почему ее концерт в Белой Церкви, который запланирован с рассадкой через ряд и под открытым небом, оказался на грани срыва.

«Если вы кому-то разрешаете, то вы должны разрешить всем. Чтобы все с ограничениями: рассадкой, маской, свежий/несвежий воздух, сколько можно заводить людей в зал. Дайте нам точные ограничения, чтобы мы понимали, как нам играть по правилам», – категорична артистка.

Она также раскритиковала то, как власти раздают компенсацию артистам, у которых отменились концерты.

«Законы делаются для того, чтобы в мутной воде ловить рыбку. Как с этими компенсациями. Они выдали деньги организации, которая на конкурсной основе, как гранты, должна одним давать, а другим не давать. Так точно не может быть. Как это должно было происходить? В Америке все афишные концерты, которые были на момент карантина, государство полностью оплатило. Всем работу государство оплатило. А нам, называется, «вот вам мы заплатим, а вам не заплатим», – заявила Полякова.

После эмоционального выступления звезда подписала текст обращения к власти с требованием пересмотреть свои решения.

«Если не стучаться - не откроют. Один раз постучимся, другой, а третий раз возьмём большую дубину и выломаем дверь»,– заверила она.

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