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Доллар подскочит, НБУ резко обновил курс валют: что будет с гривной

Курс валют в Украине 10 сентября удивит изменениями, доллар в одиночку попробует «атаковать» гривну.

Так, доллар начнет день с небольшого скачка на межбанке: +2,64 гривны. К средине прошлого дня валюта подорожала на 1,82 грн, но этого ей показалось мало.

Евро же наоборот, вместо разгона начнет «крошиться». На межбанке валюта рухнет на три гривны.

Курс валют в Украине 10 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2782,96 грн;

100 евро – 3276,8 грн.

В Украине взлетели тарифы на коммуналку, новое заявление: "Если сравнивать с..."

Государственная служба статистики обнародовала данные, которые касаются цен в Украине в августе.

Так, стало известно, что на продукты питания и безалкогольные напитки цены снизились на 1,5%. Также стоимость одежды и обуви стала меньше на 3%.

Однако при этом взлетели цены на ЖК-услуги. Отмечается, что люди стали больше платить на 5,7%. Кроме того, повысилась стоимость услуг здравоохранения - на 0,9%, и на образование - 0,1%.

Если сравнивать с августом прошлого года, то потребительские цены выросли на 2,5%

Что Андрей Богдан рассказал о Зеленском в интервью Гордону

Юрист и бывший глава Офиса президента Зеленского решился на откровенность. В своем интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан рассказал, что думает о президенте.

Основные тезисы из интервью Андрея Богдана:

- самое большое влияние на Зеленского имеет нардеп Николай Тищенко. Даже хотел поставить его руководить фракцией вместо Арахамии.

- Вакарчук не мог быть конкурентом на выборах - у него не было внятной стратегии.

- Порошенко был самым удобным соперником.

- Помощник президента Сергей Шефир - мудрый и проверенный человек.

- Когда информполитикой занимался Тимошенко - президент был живой, а сейчас зализанный.

- Коломойский - искренний и обаятельный человек, не скрывающий желания заработать.

- Зеленский сам читает Фейсбук и переживает за негативные посты.

- Дефицит дохода бюджета составит минимум 100 млрд грн. А деньги взять негде. Это означает, что долги перейдут на следующий год, когда ситуация будет еще хуже.

- Многие в ближайшем окружении Зеленского любят Россию.

- Поход в президенты обсуждался давно в кругу 95 квартала.

Напомним, несчастье произошло у Андрея Богдана, удручающие кадры: "Прямо у дома...".

Ранее Politeka сообщала, что Богдан набросился на Зеленского, не подбирая слов: "променял страну на теплую ванну...".

Также Politeka писала, что Зеленский разоткровенничался и впервые признался, кто "съел" Богдана: "она его сильно меняет".