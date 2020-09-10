Погода в Україні 10 вересня приємно здивує, дощі з грозами нарешті покинуть територію країни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптиків з Укргідрометцентру.

Так, на західній частині буде від 21 до 25 градусів зі знаком «плюс». Вночі його змінять 10-12 за Цельсієм. Дощів не буде, хоча можливі Хмари. Аналогічна погода буде і на півночі. Однак там повітря прогріється вдень до 23-27 тепла.

У Центральній Україні сьогодні буде ще тепліше: повітря прогріється до 25-29 градусів тепла. А ось вночі все різко зміниться: стовпчик термометра покаже від 10 до 12 зі знаком «плюс». Схожою ситуація буде і на півдні, де температура повітря підніметься до 26-28 градусів, а вночі опуститься до 12-15 тепла.

На Сході сьогодні очікується хмарність, хоча дощів не передбачається. Повітря прогріється до 24-26 градусів, а вночі українців «порадують» осінні 10-12 тепла.

Жителів Києва та передмістя сьогодні чекає сонце і до +27 градусів вдень. А ось вночі буде "свіжо": від 10 до 12 за Цельсієм.

Більш того, синоптики з Укргідрометцентру попереджають, що в більшості областей України аж до 12 вересня буде зберігатися підвищений рівень пожежної небезпеки.

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