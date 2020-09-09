Відома українська співачка Настя Каменських похвалилася новим вбранням

Популярна виконавиця поділилася відповідним фото в Instagram, передає Politeka.net.

На зірці-роздільний купальник, який чудово видно крізь вбрання з великими дірками. Руки Настя поклала трохи вище стегон, у зірки – розкішне розпущене волосся і млосна посмішка.

"Перша половина вересня відчувається як продовження літа 💛згодні?"–- підписала фото співачка.

Шанувальники не обділили увагою свіжий кадр, викупавши виконавицю захопленими коментарями.

"Ми теж зголодніли Гарна ❤ ️ выгляд виглядаєш приголомшливо😍❤️😘 Ну красуня ж🔥 😘. Єротично, Заманливо, Чудово!!!!!!! Це точно. Але в цьому році, погода нас підвела - досить холодно і дощі.... У вас жарко, це класно❤️❤️❤️❤️👍👍 ну красуня ж🔥 😘. Шикарна Арієль😂😍😍😍😍😍😍😍", – написали вони.

Politeka повідомляла, що знаменита українська співачка Настя Каменських розповіла про зйомки екстремальної сцени у своєму новому кліпі. Кілька днів тому співачка представила незвичайний кліп, в якому вразила кількома образами, що є поєднань українського і мексиканського колоритів. При цьому назва треку розкриває головну родзинку і посил кліпу - в перекладі з мексиканського сленгу a huevo означає «круто/офігенно».

У новій відеороботі Каменських змінила чотири образи, кожен з яких не схожий на попередні. Причому одна зі сцен на зйомках кліпу виявилася по-справжньому екстремальною, це стало для співачки свого випробуванням.

Спокусливий Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю: "очі вовчиці".

Безсоромний Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні: "перебір".

Настя Каменських, Брежнєва, Кароль та інші зірки, які пережили модний провал: фото невдалих нарядів.