Певицы не один день готовятся к выходу на сцену, подбирая идеальный образ, однако далеко не всегда концерты проходят гладко
Звезды ведут социальную сеть Инстаграм достаточно подробно – рассказывают о жизни, показывают фото из тренировок, делятся замечаниями и показывают подробные отчеты с концерта. Не редко при этом знаменитости также получают и волны критики в свою сторону. В частности, за представленные образы.
Представляем вашему вниманию топ фото певиц, которые попали под гнев пользователей сети за свои выбранные для выступления наряды.
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Анна Седокова на концертах удивляла фигурой не единожды. Во время выступления, которое давала в промежутках между крупными концертами, Анна озадачила видом в прозрачном наряде - черном боди и колготками в сеточку. Также на презентации клипа "Игристое, детка!", Анну раскритиковали за неумесный наряд - обтягивающий топ с кислотными лосинами, неудачно выделивший ее ягодицы.
Надя Дорофеева на прощальном концерте блистала в боди и прозрачных юбках. Некоторые фанаты были недовольны образом знаменитости, отметив, что она показывает лишнее и очень красива и безо всяких откровенных костюмов.
Один из последних образов Веры Брежневой обсуждали больше всего. Шестикилограммовое платье из бус едва скрывает грудь и бедра знаменитости, при этом оголяет также остальные участки тела. Вера дала уже не один концерт в этом платье, созданном для клипа "Вечериночка". Многие посчитали образ излишне откровенным.
Ани Лорак попадает под волну критики за свои выступления довольно часто. Из-за любви быть в центре внимания, Каролина окружает себя вечно раздетыми мужчинами, в кругу которых показывает себя если не в купальниках из яркой ткани, то в прозрачных комбенизонах, едва скрывающих лишнее.
Настю Каменских серьезно высмеяли за костюм на 25-летии со дня выпуска программы "Светская жизнь". Почвившись на сцене и красной дорожке в красном комбенизоне, звезда показала много лишнего, в частности, свой лишний вес. Пользователи сети посчитали Настю обманщицей, ведь в Инстаграм ее фото выглядят совсем иначе.
Уникальный и самый смелый образ Тины Кароль вызывает много споров в сети - кружевной тесный комбенизон многие посчитали слишком смелым для артистки с сдержанным чувством стиля. А новый наряд, в котором Кароль появилась во втором эфире "Танцев со звездами" поклонники раскритиковали за излишнюю мрачность. Фанаты считаю, что звезде идут теплые тона.
Напомним, что русская Кардашьян с невинным видом потрясла «сладостями» в облегающем наряде: «Ох ты ж…».
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