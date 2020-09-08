Певицы не один день готовятся к выходу на сцену, подбирая идеальный образ, однако далеко не всегда концерты проходят гладко

Звезды ведут социальную сеть Инстаграм достаточно подробно – рассказывают о жизни, показывают фото из тренировок, делятся замечаниями и показывают подробные отчеты с концерта. Не редко при этом знаменитости также получают и волны критики в свою сторону. В частности, за представленные образы.

Представляем вашему вниманию топ фото певиц, которые попали под гнев пользователей сети за свои выбранные для выступления наряды.

Анна Седокова на концертах удивляла фигурой не единожды. Во время выступления, которое давала в промежутках между крупными концертами, Анна озадачила видом в прозрачном наряде - черном боди и колготками в сеточку. Также на презентации клипа "Игристое, детка!", Анну раскритиковали за неумесный наряд - обтягивающий топ с кислотными лосинами, неудачно выделивший ее ягодицы.

Надя Дорофеева на прощальном концерте блистала в боди и прозрачных юбках. Некоторые фанаты были недовольны образом знаменитости, отметив, что она показывает лишнее и очень красива и безо всяких откровенных костюмов.

Один из последних образов Веры Брежневой обсуждали больше всего. Шестикилограммовое платье из бус едва скрывает грудь и бедра знаменитости, при этом оголяет также остальные участки тела. Вера дала уже не один концерт в этом платье, созданном для клипа "Вечериночка". Многие посчитали образ излишне откровенным.

Ани Лорак попадает под волну критики за свои выступления довольно часто. Из-за любви быть в центре внимания, Каролина окружает себя вечно раздетыми мужчинами, в кругу которых показывает себя если не в купальниках из яркой ткани, то в прозрачных комбенизонах, едва скрывающих лишнее.

Настю Каменских серьезно высмеяли за костюм на 25-летии со дня выпуска программы "Светская жизнь". Почвившись на сцене и красной дорожке в красном комбенизоне, звезда показала много лишнего, в частности, свой лишний вес. Пользователи сети посчитали Настю обманщицей, ведь в Инстаграм ее фото выглядят совсем иначе.

Уникальный и самый смелый образ Тины Кароль вызывает много споров в сети - кружевной тесный комбенизон многие посчитали слишком смелым для артистки с сдержанным чувством стиля. А новый наряд, в котором Кароль появилась во втором эфире "Танцев со звездами" поклонники раскритиковали за излишнюю мрачность. Фанаты считаю, что звезде идут теплые тона.

Напомним, что русская Кардашьян с невинным видом потрясла «сладостями» в облегающем наряде: «Ох ты ж…».

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