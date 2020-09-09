Ще одна телеведуча " 1+1" Неля Шовкопляс заразилася небезпечним вірусом з Китаю.

Вона повідомила, що сьогодні в ефірі" Сніданку " була не в студії, а на відеозв'язку онлайн.

"Напередодні наприкінці минулого тижня почала себе погано почувати і зробила тест. Коли і де заразилася - не знаю. Відразу повідомила всіх контактних осіб, на роботу і в школу дітей. На щастя, і Руслан, і Люда, і Єгор і колеги, з якими я була в контакті, вже отримали негативні результати своїх тестів. Сім'я ще проходить тестування", - зазначила телеведуча.

Шовкопляс розповіла, що зараз проходить лікування під контролем лікаря. Вона на самоізоляції.

Телеведуча закликала всіх дотримуватися встановлених правил і берегти себе.

"Прошу вас берегтися, відповідально дотримуватися всіх карантинних вимог МОЗ-соціальної дистанції, масочного режиму, користуватися септиками«, - звернулася до українців зірка»1+1".

Українці в свою чергу пишуть телеведучій слова підтримки і бажають якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, уханьським вірусом перехворіла і ведуча інформаційної програми ТСН на " 1 + 1» Марічка Падалко, вона вже вийшла на роботу.

Вірусом в сім'ї телеведучої вже перехворіли син Михайло і середня дочка Маша. А ось чоловік Марії Єгор Соболєв і їх молодша дочка Катя не заразилися.

Марічка Падалка розповіла про симптоми перенесеного захворювання: «Температура не піднімалася вище 37,4 градуса. Але у мене знижена функція щитовидки, і моя нормальна температура 35,8. Так що 37-для мене вже занадто висока. Я не втрачала нюху, у мене не було нежиті, але було відчуття, ніби болить все обличчя. Були й інші симптоми, які я зараз аналізую. Наприклад, все почалося з того, що я - досить активна людина-раптом почала безконтрольно спати».

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