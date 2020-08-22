Первая леди Украины Елена Зеленская впервые вышла на публику после болезни

Как стало известно Politeka.net, 22 августа вместе с Владимиром Зеленским она пришла на похороны, об этом пресс-служба президента сообщила на официальном сайте.

В субботу Елена и Владимир Зеленские приехали в центр Киева провести в последний путь президента Национальной Академии наук Украины и Героя Украины Бориса Патона, который ушел из жизни 19 августа. Церемония прощания состоялась в клубе Кабинета министров. Супруги появились на мероприятии в черной траурной одежде и возложили цветы у гроба покойного. Бориса Патона похоронят на Байковом кладбище.

"Борис Евгеньевич стал легендой Украины. Человек, масштаб которой трудно описать. Рад, что мне выпал шанс познакомиться с Борисом Евгеньевичем. Вечная ему память и искренние соболезнования родным и близким", - произнес Владимир Зеленский.

Ранее Елена Зеленская на своей странице в Facebook заявила, что вместе с сыном Кириллом переболели китайским вирусом, но вероятность повторного заражения очень высока. По словам первой леди, сама она при помощи врачей справилась с недугом за две недели, однако тесты показывали инфекцию в организме ее сына. Елена ради ребенка задержалась в "Феофании" и так долго находилась в изоляции. "Вдвоём нам было веселее", - подчеркнула жена президента Украины.

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