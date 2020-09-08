40-річна популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, постала в спокусливому міні
Зірка опублікувала спекотне чорно-біле фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Варто відзначити, що актриса активно веде сторінку в соцмережі.
Цього разу Куриленко опублікувала знімок, представивши в міні-сукні, що тримається на тонких бретельках.
Наряд був з глибоким вирізом, через що груди трохи вистрибнули з нього.
Не можна не відзначити бездоганні вигини тіла моделі, її тонку талію і красиві стегна. До того ж заворожують і стрункі ніжки.
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Актриса прийняла пікантну позу - вона лягла, витягнувши вперед руки. Зірка дивилася в камеру якимось зухвалим поглядом.
"Як у всіх просувається тиждень? 📸 ",- підписала фото красуня.
За дві години пост зібрав понад 14 тисяч лайків і багато коментарів.
"Так, чого ж Ви прекрасні...", "Олька-вогонь🔥", "цілком непогано", " От би ззаду підкрастися 🤗"," шалено красиво)", " красива жінка👌 🔝 🔝"," тримайся Козачка - отаманшей станеш", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ольга Куриленко вирішила опублікувати архівне фото, де вона позує в красивій сукні.
Ольга постала в чорному мереживному вбранні, яке трималося на її грудях. Модель розпустила довге волосся, забравши від обличчя пасма.
Нагадаємо, Ольга Куриленко показала, як відпочиває на яхті. Зірка вбралася в просторий халат, який скріпила поясом на талії. Під нього актриса одягла білу мереживну білизну, яку навіть не намагалася приховати.
Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.
Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко вигнулася у відвертій позі, показавши себе у всій красі: «Ух, гаряче».
Також Politeka писала, що Ольга Куриленко оголилася на шикарній яхті: "вогонь».