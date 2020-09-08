Стало відомо про рішення, яке стосується зарплат українців

У Міністерстві освіти і науки України (МОН) повідомили, що до 31 грудня тимчасово зупинена постанова про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників установ освіти і науки. Повідомляється, що дане рішення пов'язане з нестачею коштів.

Так, за розрахунками фахівців Міносвіти, для впровадження в дію зазначеного документа потрібно 50 млрд грн (39 млрд грн - держбюджет, а решта - місцеві).

Питання потребує якнайшвидшого вирішення, адже в формуванні бюджету галузі розмір зарплати має велике значення.

Нагадаємо, що зазначена постанова була прийнята влітку 2019 року. У документі йшлося про поступове збільшення оплати праці до чотирьох прожиткових мінімумів для працівників у сфері освіти до 2023 року.

Таким чином, зарплата у 2020 році повинна була складати 2,5 прожиткових мінімуми, у 2021 році - три, у 2022 - 3,5, у 2023 - 4.

Нагадаємо також, що в МОН планують підписати меморандум зі страховими компаніями про страхування вчителів від китайського вірусу.

Раніше ми писали, що Профспілка працівників освіти і науки України надіслала листа голові Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергію Бабаку. У зверненні йдеться, що 2 вересня на засіданні Комітету Міносвіти з'явився проєкт реформування оплати праці педагогів.

Автори листа припускають, що якщо Рада скасує постанову Кабміну про підвищення посадових окладів і ставок зарплат педагогічних працівників, прийняті у 2018 році, то зарплати вчителів істотно скоротяться.

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