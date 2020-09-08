Що змінилося з цього місяця

Стало відомо, скільки грошей направив Пенсійний фонд на фінансування пенсій українців

Як повідомили в прес-службі Фонду, 8 вересня ПФУ направив 1,7 мільярда гривень на виплату пенсій українцям.

Всього за вересень Фонд забезпечив фінансування пенсій на 12,1 мільярда гривень.

Зазначимо, що з цього місяця в країні зросли мінімальні пенсії за віком. Це сталося через те, що їх розмір прив'язаний до мінімальної зарплати, розмір якої раніше підвищив уряд.

Підвищення пенсій торкнеться українців, які досягли 65 років і мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Йдеться про 1,6 мільйона пенсіонерів. При цьому підкреслюється, що підвищення пенсій чекає тільки тих пенсіонерів, які не працюють і не займаються підприємницькою діяльністю.

Мінімальна пенсія за віком зросла приблизно на 110 гривень – з 1889 до 2000 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні планують перейти на систему автоматичного нарахування пенсій.

Про це сказано в законопроекті №3623, який Рада вже прийняла в першому читанні.

Відомо, що після скасування паперових трудових, виплати українським пенсіонерам будуть нараховувати в автоматичному режимі.

Тобто, українцям не потрібно буде витрачати час для звернення до ПФУ та збору документів, щоб довести свій стаж. Крім цього, потенційні пільговики зможуть виключати той час роботи, коли у них був низький заробіток, щоб він не вплинув на розмір виплати.

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Як повідомляла Politeka, нарахування пенсій, українців попередили про серйозні нововведення: "довести свій стаж...".

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