Стало відомо, скільки грошей направив Пенсійний фонд на фінансування пенсій українців
Як повідомили в прес-службі Фонду, 8 вересня ПФУ направив 1,7 мільярда гривень на виплату пенсій українцям.
Всього за вересень Фонд забезпечив фінансування пенсій на 12,1 мільярда гривень.
Зазначимо, що з цього місяця в країні зросли мінімальні пенсії за віком. Це сталося через те, що їх розмір прив'язаний до мінімальної зарплати, розмір якої раніше підвищив уряд.
Поповнення в родині Дмитра Комарова, з'явилися зворушливі фото: "Як думаєте, хлопчик чи дівчинка?"
Ольгу Бузову принизили при всіх, Бородіна з "Дом-2" відігралася: "Мурік..."
Безсоромна Бузова розкорячилася в ризикованому образі і довела до істерики: "Оля, що ти твориш?"
Скандал на "Танцях з зірками", рішення суддів приголомшило глядачів: "Несправедливо, це одна з найкращих пар"
Підвищення пенсій торкнеться українців, які досягли 65 років і мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Йдеться про 1,6 мільйона пенсіонерів. При цьому підкреслюється, що підвищення пенсій чекає тільки тих пенсіонерів, які не працюють і не займаються підприємницькою діяльністю.
Мінімальна пенсія за віком зросла приблизно на 110 гривень – з 1889 до 2000 гривень.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні планують перейти на систему автоматичного нарахування пенсій.
Про це сказано в законопроекті №3623, який Рада вже прийняла в першому читанні.
Відомо, що після скасування паперових трудових, виплати українським пенсіонерам будуть нараховувати в автоматичному режимі.
Тобто, українцям не потрібно буде витрачати час для звернення до ПФУ та збору документів, щоб довести свій стаж. Крім цього, потенційні пільговики зможуть виключати той час роботи, коли у них був низький заробіток, щоб він не вплинув на розмір виплати.
Нагадаємо, українці платитимуть за другу пенсію, Шмигаль назвав дату: "доплати плануються с...".
Як повідомляла Politeka, нарахування пенсій, українців попередили про серйозні нововведення: "довести свій стаж...".
Також Politeka писала, що півмільйона жителів ОРДЛО отримують українську пенсію.