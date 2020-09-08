Что изменилось с этого месяца

Стало известно, сколько денег направил Пенсионный фонд на финансирование пенсий украинцев

Как сообщили в пресс-службе Фонда, 8 сентября ПФУ направил 1,7 миллиарда гривен на выплату пенсий украинцам.

Всего за сентябрь Фонд обеспечил финансирование пенсий на 12,1 миллиарда гривен.

Отметим, что с этого месяца в стране выросли минимальные пенсии по возрасту. Это произошло из-за того, что их размер привязан к минимальной зарплате, размер которой ранее повысило правительство.

Повышение пенсий затронет украинцев, достигших 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Речь идет об 1,6 миллиона пенсионеров. При этом подчеркивается, что повышение пенсий ждет только тех пенсионеров, которые не работают и не занимаются предпринимательской деятельностью.

Минимальная пенсия по возрасту выросла примерно на 110 гривен – с 1889 до 2000 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине планируют перейти на систему автоматического начисления пенсий.

Об этом сказано в законопроекте №3623, который Рада уже приняла в первом чтении.

Известно, что после отмены бумажных трудовых, выплаты украинским пенсионерам будут начислять в автоматическом режиме.

То есть, украинцам не нужно будет тратить время для обращения в ПФУ и сбора документов, чтобы доказать свой стаж. Помимо этого, потенциальные льготники смогут исключать то время работы, когда у них был низкий заработок, чтобы он не повлиял на размер выплаты.

Напомним, украинцы будут платить за вторую пенсию, Шмыгаль назвал дату: "Доплаты планируются с...".

Как сообщала Politeka, начисление пенсий, украинцев предупредили о серьезных нововведениях: "Доказать свой стаж...".

Также Politeka писала, что полмиллиона жителей ОРДЛО получают украинскую пенсию.