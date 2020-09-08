У МВС розкрили деталі про кількість штрафів

Перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький 8 вересня провів прес-конференцію, на якій дав звіт про перші 100 днів роботи автоматичної системи фото і відеофіксації порушень ПДР, передає Politeka.net.

Так, за вказаний період з початку роботи системи, а саме з 1 червня, поліція винесла 833 949 постанов за результатами порушень ПДР, які стосуються порушень швидкісного режиму. На цей час 645 526 постанов оплатили.

Білошицький зазначив, що 77% водіїв платять штрафи, що говорить про високий рівень відповідальності.

Крім того, зараз діє пільговий період, за яким штраф, якщо оплачується протягом 10 днів, можна погасити лише половину зазначеної суми.

Також стало відомо про 25 тисяч матеріалів, які передали у виконавчу службу для примусового стягнення в судовому порядку.

Нагадаємо, в липні заступник голови МВС Антон Геращенко, спілкуючись з журналістами заявив, що зазначена система вже за 45 днів допомогла. Так, швидкість руху автомобілів в місцях установки камер зменшилася в п'ять разів.

"Зараз закуповуються ще 300 камер фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху для загальнодержавних трас. Вони будуть встановлені до кінця року", - додав Геращенко.

Раніше повідомлялося, що в Україні прийняли рішення щодо заборони на покупку дешевих б/у іномарок, які переважно ввозяться в країну з США.

МВС переглянуло запропоновану постанову Кабміну і внесло в нього свої корективи. Зокрема, з нього було викреслено вимогу завіряти документи на авто, а також заборону на реєстрацію пошкоджених іномарок.

Нагадавши, українців обкладуть новим податком у тисячі гривень, доб'ють штрафами: "по 3 600 гривень за...".

Як повідомляла Politeka, українцям загрожують штрафи за" неправильні " номери, з кого здеруть гроші.

Також Politeka писала, що українці масово позбудуться машин, водіїв чекає нищівний удар.