В МВД раскрыли детали о количестве штрафов

Первый замглавы департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий 8 сентября провел пресс-конференцию, на которой дал отчет о первых 100 дней работы автоматической системы фото и видеофиксации нарушений ПДД, передает Politeka.net.

Так, за указанный период с начала работы системы, а именно с 1 июня, полиция вынесла 833 949 постановлений по результатам нарушений ПДД, которые касаются нарушений скоростного режима. На данный момент 645 526 постановлений оплатили.

Билошицкий отметил, что 77% водителей платят штрафы, что говорит о высоком уровне ответственности.

Кроме того, сейчас действует льготный период, по которому штраф, если оплачивается в течение 10 дней, можно погасить лишь половину указанной суммы.

Также стало известно о 25 тысячах материалах, которые передали в исполнительную службу для принудительного взыскания в судебном порядке.

Напомним, в июле замглавы МВД Антон Геращенко, общаясь с журналистами заявил, что указанная система уже за 45 дней помогла. Так, скорость движения автомобилей в местах установки камер уменьшилась в пять раз.

"Сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года ", - добавил Геращенко.

Ранее сообщалось, что в Украине приняли решение по запрету на покупку дешевых б/у иномарок, которые преимущественно ввозятся в страну из США.

МВД пересмотрело предложенное постановление Кабмина и внесло в него свои коррективы. В частности, из него было вычеркнуто требование заверять документы на авто, а также запрет на регистрацию поврежденных иномарок.

Напомним, украинцев обложат новым налогом в тысячи гривен, добьют штрафами: "По 3 600 гривен за...".

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