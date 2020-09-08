Міносвіти України анонсувало проект закону "Про освіту дорослих"

Про це інформує Politekа з посиланням на інформацію, розміщений на сайті Міністерства.

У відомстві повідомляють, що даний законопроект спрямований на законодавче забезпечення умов функціонування освіти дорослих в Україні.

Так, нормами документа передбачені механізми і визнання кваліфікацій здобуття дорослими формальної, неформальної та інформальної освіти. Крім того, в обіг хочуть ввести термін "провайдер освіти дорослих" (комплексне поняття, що охоплює всіх юридичних і фізичних осіб, що надають освітні послуги дорослим).

Передбачено створення двох категорій провайдерів: центри освіти( програми неформальної освіти дорослих, що виконують соціальну функцію) та заклади освіти (Освіта дорослих у певній галузі), які повинні забезпечувати задоволення потреб дорослих у професійному та особистісному розвитку, а також доступність освіти дорослих для всіх бажаючих.

Міністерство просить українців взяти участь в обговоренні проектів законів, розроблених з метою вдосконалення системи фінансування освіти дорослих.

Ті з дорослих українців, яким знадобиться освіта, зможуть, відповідно до закону, отримати освіту в обраних ними провайдерах, а також вчитися за обраними програмами в зручних темпах, формах і видах.

Politeka писала, що Президент Володимир Зеленський підписав документ, який передбачає важливі зміни до Закону Про освіту. Йдеться про закон № 764-IX "Про внесення змін до пункту 3 розділу X "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі".

Завдяки поправкам українські школярі отримають більш широкий вибір типів закладів загальної середньої освіти, в які засновники зможуть трансформувати санаторні школи-інтернати, а також можливість ліквідації цих шкіл.

Очікується, що таким чином органи місцевого самоврядування зможуть сформувати освітню мережу, яка відповідатиме потребам громади та забезпечити право кожного на освіту.

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