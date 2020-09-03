Украинцам вернули деньги за пробное тестирование на ВНО-2020

На странице Минфина в Фейсбук сообщается, что к 1 сентября Минобразования совместно с ПриватБанком вернуло деньги за пробное тестирование 132 218 украинцам. Общая сумма возвращенных средств составила 32,7 миллиона гривен.

При этом пока было возвращено только 62% от всех денег. Всего речь идет о сумме в 52 450 гривен. Всего их должны вернуть 218 663 участникам пробного ВНО. Предусматривается, что деньги должны быть выплачены всем до 1 декабря.

В этом году из-за бушующего в стране и мире китайского вируса было решено проводить пробное ВНО онлайн, а не в учебных заведениях. Таким образом, украинцы писали пробные тесты 15 и 17 июня дома. Из-за решения правительства об отмене пробного тестирования в учебных заведениях его участникам было решено вернуть деньги за тестирование.

Средства выплачиваются из денег Фонда для борьбы с COVID-19, которые были направлены в Приватбанк.

Ранее мы писали, что родители украинских школьников паникуют из-за угрозы заражения китайским вирусом.

В частности, ученик, зараженный вирусом, пришел на уроки в школу Бердянска Запорожской области. Заболевание было подтверждено лабараторно, в школе срочно провели комплекс противоэпидемических мероприятий.

Родители начали паниковать по всей Украине, ведь с началом учебного года в разы возрастает риск подцепить вирус. Дошло до того, что в некоторых школах родителям дают на подпись бумагу, где указано: "Школа не несет ответственности за распространение вируса".

Напомним, ЗНО-2020: в Минобразования сделали важное заявление, "возросло количество...".

Как сообщала Politeka, родители забили тревогу из-за новых "правил", документ: "Школа ответственности не несет".

Также Politeka писала, что Минобразования экстренно обратилось к украинцам после ЗНО-2020, что надо знать.