Минобразования Украины анонсировало проект закона "Об образовании взрослых"

Об это информирует Politekа со ссылкой на информацию, размещенную на сайте министерства.

В ведомстве сообщают, что данный законопроект направлен на законодательное обеспечение условий функционирования образования взрослых в Украине.

Так, нормами документа предусмотрены механизмы и признание квалификаций получения взрослыми формального, неформального и информального образования. Кроме того, в оборот хотят ввести термин "провайдер образования взрослых" (комплексное понятие, охватывающее всех юридических и физических лиц, оказывающих образовательные услуги взрослым).

Предусмотрено создание двух категорий провайдеров: центры образования (программы неформального образования взрослых, выполняющие социальную функцию) и учреждения образования (образование взрослых в определенной области), которые должны обеспечивать удовлетворение потребностей взрослых в профессиональном и личностном развитии, а также доступность образования взрослых для всех желающих.

Министерство просит украинцев принять участие в обсуждении проектов законов, разработанных с целью совершенствования системы финансирования образования взрослых.

Те из взрослых украинцев, которым понадобится образование, смогут, согласно закону, получить образование в избранных ими провайдерах, а также учиться по выбранным программам в удобных темпах, формах и видах.

Politeka писала, что Президент Владимир Зеленский подписал документ, который предусматривает важные изменения в закон об образовании. Речь идет о Законе № 764-IX "О внесении изменений в пункт 3 раздела X "Переходные и заключительные положения" Закона Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети".

Благодаря поправкам украинские школьники получат более широкий выбор типов учреждений общего среднего образования, в которые учредители смогут трансформировать санаторные школы-интернаты, а также возможность ликвидации этих школ.

Ожидается, что таким образом органы местного самоуправления смогут сформировать образовательную сеть, которая будет соответствовать потребностям громады и обеспечить право каждого на образование.

ЗНО-2020: в Минфине сделали срочное заявление из-за ПриватБанка, что произошло.

Школьные каникулы изменятся, в Минобразования сделали срочное заявление: "запрещено..."

ЗНО-2020: в Минобразования сделали важное заявление, «уже 27 августа…»