Громадський діяч Андрій Пальчевський засудив чинну владу на чолі з президентом Володимиром Зеленським за розкол українців

Він висловив свою думку в ефірі телеканалу "NewsOne", передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

"Ніхто не пробачить сьогоднішньому керівництву дві речі: мова і національну пам'ять. Образяться всі. Етнічні українці, якщо у нас такі є, вважатимуть, що він не правий, етнічні росіяни вважатимуть, що він не правий. Ось це багатство - нашу мультикультуру, силу українського цвіту замість того, щоб утримувати і рухати вперед, раптом ми плентаємося по доріжці Петі Порошенка", - заявив Андрій Пальчевський. - "Приходять шлецики якісь і починають розповідати, що у вас не та мова, не та церква і так далі. І ділять, і ділять, і ділять - в результаті дійшли, вибачте, до мишей. Могли б йти навпаки".

За словами громадського діяча, президент України упустив найкращі моменти для якісних змін у країні:

"Зеленський - м'якотілий. Не може президент бути м'якотілим. Не покараний злочин є співучасть у злочині. Вийшло так, що було везіння, був рейтинг - треба було відразу приймати різкі рішення. І не було б тоді ні Петі Порошенка, головного роздільника України, який 100% веде до розколу країну. Де вона буде через 39 років, якщо у нас будуть такі ж президенти, як сьогодні і вчора? Зеленському доля піднесла дар - голоси українців і наповнені надією очі. Тепер на залишках рейтингу дуже складно проводити непопулярні рішення".

Андрій Пальчевський додав, що в Україні так і не зародилася чітка Національна ідея. Він запропонував змінити конституційний лад і визнати мультикультурність населення країни:

"Давайте згадаємо, брати-українці, що ми не всі козацького роду, як співається в гімні. А чи не пора нам вже піти від фрази"ще не вмерла". Це хто у нас козацького роду? Султанбеї або Рабіновичі (це загальна назва)? Ми ж 30 років не можемо визначити національну ідею. Я українського роду і ви українського роду. Пора міняти Конституцію, Володимир Зеленський, мені здається, повинен піти, залишивши нам двопалатний парламент і президента, який не був би султаном".

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