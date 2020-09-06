Общественный деятель, лидер партии «Победа Пальчевского» Андрей Пальчевский высказался о женщинах в политике и раскритиковал Виктора Ляшко

По его словам, в странах, где женщины находятся на руководящих должностях в политике меньше больных с китайским вирусом, а в некоторых странах его и вовсе не наблюдают. При этом в Украине фиксируют наиболее быстрые темпы роста заболеваемости.

Об этом он рассказал в интервью для издания 112.ua.

"В этих странах и ковида нет. 10 лучших стран, где нет болезней, возглавляют женщины. А в нашей стране наиболее быстрые темпы роста заболеваемости вирусом", - отметил деятель.

Пальчевский также был возмущен, когда президент Украины назвал страну "мастером спорта" по борьбе с пандемией, ведь это совершенно расходится с реальным положением вещей.

"Совсем недавно руководитель страны, Владимир Александрович Зеленский сказал, что мы мастера спорта по борьбе с ковидом. Мне было стыдно, и не столько за него – за него неудобно, как минимум, а за советчиков. Уже 2 тысячи случаев в день – это нормальное явление, а будет и 3 тысячи в день, а дальше они отменят выборы", - объяснил Пальчевский.

Также он раскритиковал главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, ведь он был тем, кто разрушил санэпидслужбу.

"Поэтому этот "санитарный лекарь" стал уже в статусе рок-звезды. Зачем из нафталина вытащили человека, который разрушил санэпидслужбу? А достали его для того, чтобы он вовремя объявил, что у нас большое количество случаев заболевания, поэтому пожилым людям не надо ходить на выборы. Потому что взрослые люди примут решение против нынешней власти", - резюмировал Пальчевский.



Напомним, что Пальчевский раскрыл настоящую причину возможной отмены выборов.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскритиковал Зеленского за желание остаться президентом еще на 5 лет.

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский рассказал, с чего начнет менять Киев к лучшему.