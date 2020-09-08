Общественный деятель Андрей Пальчевский осудил действующую власть во главе с президентом Владимиром Зеленским за раскол украинцев

Он выразил свое мнение в эфире телеканала "NewsOne", передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

"Никто не простит сегодняшнему руководству две вещи: язык и национальную память. Обидятся все. Этнические украинцы, если у нас такие есть, будут считать, что он не прав, этнические русские будут считать, что он не прав. Вот это богатство - нашу мультикультуру, силу украинского соцветия вместо того, чтобы содержать и двигать вперед, вдруг мы плетемся по дорожке Пети Порошенко", - заявил Андрей Пальчевский. - "Приходят шлецики какие-то и начинают рассказывать, что у вас не тот язык, не та церковь и так далее. И делят, и делят, и делят - в результате дошли, извините, до мышей. Могли бы идти наоборот".

По словам общественного деятеля, президент Украины упустил лучшие моменты для качественных изменений в стране:

"Зеленский - мягкотелый. Не может президент быть мягкотелым. Не наказанное преступление есть соучастие в преступлении. Получилось так, что было везение, был рейтинг - надо было сразу принимать резкие решения. И не было бы тогда ни Пети Порошенко, главного разделителя Украины, который 100% ведет к расколу страну. Где она будет через 39 лет, если у нас будут такие же президенты, как сегодня и вчера? Зеленскому судьба приподнесла дар - голоса украинцев и наполненные надеждой глаза. Теперь на остатках рейтинга очень сложно проводить непопулярные решения".

Андрей Пальчевский добавил, что в Украине так и не зародилась четкая национальная идея. Он предложил изменить конституционный строй и признать мультикультурность населения страны:

"Давайте вспомним, братья-украинцы, что мы не все козацкого рода, как поется в гимне. А не пора ли нам уже уйти от фразы "ще не вмерла". Это кто у нас козацкого рода? Султанбеи или Рабиновичи (это общее название)? Мы же 30 лет не можем определить национальную идею. Я украинского рода и вы украинского рода. Пора менять Конституцию, Владимир Зеленский, мне кажется, должен уйти, оставив нам двупалатный парламент и президента, который не являлся бы султаном".

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