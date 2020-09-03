Общественный деятель Андрей Пальчевский назвал причины, по которым в Украине могут отменить местные выборы

Он раскрыл планы действующей власти в эфире программы "Большой вечер" на телеканале "NewsOne", передает Politeka.net (чтобы посмотреть полное видео, скрольте страницу до конца).

Недавно Кабинет министров издал постановление, которым запретил проводить местные выборы на подконтрольной Украине территории Донбасса. Кроме того, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что голосование могут отменить по всей стране, если введут чрезвычайное положение. По словам Андрея Пальчевского, специально для таких случаев его и поставили на пост главного санитарного врача.

"Это Пушкин, это не я: "Кто меня могучей властью из ничтожества воззвал". Существовал человек, который развалил систему, дальше его поставили туда, потому что он полностью управляемый, и он, как то самое висящее чеховское знаменитое ружье, должен "выстрелить". И "выстрелит", когда они увидят, что ситуация с выборами в "зеленом" стане выглядит очень печально", - заявил общественный деятель.

Андрей Пальчевский обратил внимание на подозрительную партию, которая активизировалась накануне местных выборов:

"Вы не забывайте, что сегодня еще одна партия заявила свои большие претензии на власть. Она вся в зеленоватых тонах таких, слова "За майбутнє" написаны, как "Зе майбутнє". Я разговаривал с людьми, многие уверены, что это "Зе майбутнє" и есть. И что-то мне подсказывает, что связь с сегодняшней властью очень крепка".

Ранее Андрей Пальчевский уже предупреждал, что действующая власть может отменить выборы, прикрывшись эпидемией:

"Если у сегодняшней власти было бы более менее сильное, яркое будущее, "зеленая волна", так сказать, речь о переносе выборов вообще не шла бы. Но не только украинцы видят, что падение популярности происходит с катастрофической быстротой - значит нужно придумать повод. Что может быть лучше, чем "ковид"? Что нам мешает, то нам поможет".

Напомним, что Пальчевский осадил Арахамию после слов о расценках на предвыборную кампанию: "А можно пересчитать в зарплатах или пенсиях?".

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