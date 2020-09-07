У Нацполіції попередили українців про нові штрафи

Так, водіїв з 3D-номерами штрафуватимуть, оскільки ті не відповідають встановленим вимогам і нормам.

Зазначається, що державні номерні знаки виготовляються шляхом штампування зі стрічки з алюмінію або листової сталі. Тому 3D номерні знаки не відповідають встановленим вимогам.

У Кодексі адміністративних правопорушень для водіїв з такими номерами передбачений штраф у розмірі 170 грн. Якщо порушення повториться протягом року, то штраф вже складе 255 грн або громадські роботи на термін від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу або без такого.

Відповідно до Держстандарту номерні знаки виготовляються методом штампування, а у випадку з 3D-номерами – цифри і букви просто приклеюються. Раніше такі знаки замовляли виключно в якості сувенірів.

Раніше повідомлялося, що в Україні деяких водіїв можуть зобов'язати перездавати на права кожні п'ять років. Але можуть змусити перездати іспити на права не всіх водіїв, а лише деякі категорії.

Зокрема, мова йде про водіїв у яких є категорія С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, зокрема-водії автобусів і вантажних автомобілів

Нагадаємо, що в Україні прийняли несподіване рішення щодо іномарок.

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