В Украине приняли решение по запрету на покупку дешевых б/у иномарок, которые преимущественно ввозятся в страну из США

Ранее стало известно, что проект постановления Кабмина предлагал ввести новую процедуру регистрации иномарок в Украине. Так, предполагалось, что если у машины была прежняя регистрация другого государства, то для ее официального ввоза в Украину нужно документы, подтверждающие ту первую регистрацию. При этом они должны быть переведены на украинский язык в консульстве государства, из которого ввозится авто.

Кроме того, в проекте было прописано, что документ об утилизации не мог быть подтверждением регистрации автомобиля. Это сделало бы невозможным ввоз в страну б/у машин с повреждениями на продажу.

Речь идет о машинах, которые в США получили статус «для утилизации». Эти дешевые авто часто импортируются в нашу страну для продажи. В последние годы такие машины пользуются большим спросом. По привозу в Украину их восстанавливают, однако стоимость машины даже после ремонта получается намного ниже, чем подержанных, но не поврежденных аналогов.

Тем не менее МВД пересмотрело предложенный проект и внесло в него свои коррективы. В частности, из него было вычеркнуто требование заверять документы на авто, а также запрет на регистрацию поврежденных иномарок.

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