Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, показала пружні форми в трендовому біло-бірюзовому купальнику

Дівчина славиться любов'ю до стильних кадрів, зроблених на відпочинку. Вважаючи за краще ніжитися біля басейну, Демі кожен раз надягає новий бікіні. Причому не рідко її образи виявляються в центрі обговорень, що не дивно, адже пишногруда Роуз має незвичайну зовнішність.

Дівчина стареться підтримувати себе у формі і виглядати максимально натурально. На пляжі вона завжди з розпущеним волоссям і з ледь помітним нюдовим макіяжем. Підкреслюючи свої форми, Демі завдає шиммер для тіла або ж глітер з золотим відливом. Цього разу Роуз показала досить сонячний кадр, на якому позувала з вологим волоссям, блискучою шкірою і надітим на неї біло-бірюзовим бікіні.

В цілому шанувальникам піднравився образ Роуз, який виглядав максимально природно і ненав'язливо:

"Ти дуже солодка" « "Ти просто чарівна жінка«," це дуже дивно», «скільки можна робити так, ніби хочеш спокусити всіх», «Ось це цікаво», «так прекрасно», «абсолютно ідеально❤", " де це?", "Мила дівчина ♥ ️" « " не можна зупинятися«", " як я можу її поцілувати؟", "Коли я бачу тебе, я просто горю✊ 🍌," - пишуть користувачі.

До цього популярна Інста-діва, що запам'яталася багатьом як "британська Кардашьян", поділилася новими спекотними фото зі своїми шанувальниками. На кадрах Демі позує в, на перший погляд, незвично закритому для себе вбранні. На ній стильний рожевий світшот з яскравим принтом.

Кофта досить довга, однак, коли Роуз сідає, можна помітити, що під нею нічого немає. Так, дівчина явно порахувала штани або шорти зайвими для цього образу, проте на фото, де вона сидить, непомітні навіть трусики.Таке вбрання дозволяє моделі продемонструвати свої пишні стегна і стегна у всій красі.

Демі кокетливо позує на ліжку на тлі великого вікна з видом на природу. Шанувальники юної моделі прийшли в захват від її нового образу і відзначили, що в ньому вона виглядає дуже милою.

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