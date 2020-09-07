Український артист Андрій Данилко привітав з днем народження російського співака Юрія Шатунова

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на сторінку Данилка в Instagram.

Так, відомий виконавець, який виступає на сцені в образі Вєрки Сердючки, розмістив у соцмережі архівне фото, на якому він знаходиться поруч з колишнім солістом відомої російської групи "Ласкавий травень" Юрієм Шатуновим.

"З днем народження, Юра", - підписав актор раритетний кадр.

Таким чином Андрій Данилко привітав Юрія Шатунова з днем народження, 6 вересня російському співакові виповнилося 47 років.

Цей пост з якоїсь причини не сподобався акторові Стасу Садальському, який дорікнув Вєрку Сердючку у неувазі до власної персони.

"А мене не привітали. Тільки попсу вітаєте?"- натякнув Садальський на свій день народження, який, як відомо, пройшов 8 серпня (акторові виповнилося 69 років).

Шанувальники відповіли образився акторові. Деякі пообіцяли, що обов'язково привітають Садальського, коли прийде час, інші дорікнули в неуважності.

"Коли ви іменинник? Привітаємо! Прийде час всіх привітаємо ☺ взагалі то привітали!!! Дивитися треба уважно!!! 8 серпня!!!😘Стас, і Вас з Днем народження!🎉 😍 Стас ми вас і так любимо! Станіслав, ми вас вітаємо👏 👏 😄", – написали вони.

Politeka писала, що російський актор і блогер Стас Садальський накинувся з критикою на президента України Володимира Зеленського. На особистій сторінці в Instagram він часто піднімає гострі соціальні та політичні теми і коментує їх в іронічній формі, крім того, не рідко темою його обговорення є Україна, яку він постійно критикує. Цього разу на своїй особистій сторінці в Instagram він звинуватив главу держави в тому, що той нібито обіцяв зробити російську мову другою державною, але не дотримав свого слова.

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