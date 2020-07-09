Российский актер Станислав Садальский начал подготовку к своим похоронам

Актер признался, что уже присмотрел себе место на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге — рядом с братом, передает iReactor.

По мнению Садальского, организация прощания с самим собой — не просто важна, но и необходима.

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«Конечно, [готовиться] нужно. Я позаботился об этом, когда у меня брат погиб. Тогда я к Собчаку (первый мэр Санкт-Петербурга — прим.ред.) обратился, и он сказал, что не имеет права давать моему брату место на престижном кладбище. Тогда я спросил, достоин ли я кладбища — он сказал да. После этого я попросил составить бумаги и сделал завещание, чтобы я был похоронен на Волковском кладбище, так Собчак сразу дал и брату моему место», — рассказал актер.

Садальский подчеркнул, что все лучше подготовить самостоятельно, чтобы потом близкие не поступили вразрез с последней волей.

«Я знаю, Сережа Газаров, он, когда Ира Метлицкая умерла, сделал памятник на двоих. Рязанов, когда супруга умерла, сделал сердце себе и ей. Последняя жена нарушила его волю, и похоронила отдельно, чтобы тот был с ней. Родственники часто не соблюдают твое последнее желание, лучше все подготовить самому», — отметил артист.

Также Садальский рассказ, что когда-то друзья подарили ему участок на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Актер же выбрал для себя другое место, но все равно такой подарок считает очень хорошим.

Станислав Садальский

«Это такая дорогая вещь, место. Кто-то платил крупные суммы, и у меня есть место. Кто-то друга перезахоранивал своего. Это очень хороший подарок, и я при нужде могу передарить его кому-нибудь», — заявил актер.

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