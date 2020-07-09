Российский актер Станислав Садальский начал подготовку к своим похоронам

Актер признался, что уже присмотрел себе место на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге — рядом с братом, передает iReactor.

По мнению Садальского, организация прощания с самим собой — не просто важна, но и необходима.

«Конечно, [готовиться] нужно. Я позаботился об этом, когда у меня брат погиб. Тогда я к Собчаку (первый мэр Санкт-Петербурга — прим.ред.) обратился, и он сказал, что не имеет права давать моему брату место на престижном кладбище. Тогда я спросил, достоин ли я кладбища — он сказал да. После этого я попросил составить бумаги и сделал завещание, чтобы я был похоронен на Волковском кладбище, так Собчак сразу дал и брату моему место», — рассказал актер.

Садальский подчеркнул, что все лучше подготовить самостоятельно, чтобы потом близкие не поступили вразрез с последней волей.

«Я знаю, Сережа Газаров, он, когда Ира Метлицкая умерла, сделал памятник на двоих. Рязанов, когда супруга умерла, сделал сердце себе и ей. Последняя жена нарушила его волю, и похоронила отдельно, чтобы тот был с ней. Родственники часто не соблюдают твое последнее желание, лучше все подготовить самому», — отметил артист.

Также Садальский рассказ, что когда-то друзья подарили ему участок на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Актер же выбрал для себя другое место, но все равно такой подарок считает очень хорошим.

«Это такая дорогая вещь, место. Кто-то платил крупные суммы, и у меня есть место. Кто-то друга перезахоранивал своего. Это очень хороший подарок, и я при нужде могу передарить его кому-нибудь», — заявил актер.

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