Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, блиснула пишними принадами в рожевому бікіні

Дівчина прославилася завдяки незвичайній зовнішності, за яку її прозвали російською Кім Кардашьян. При цьому сама Настя не любить такі порівняння, відзначаючи, що вона унікальна і пластики не робила. Втім, фото в мережі, зроблені в підлітковому віці, говорять про зворотне.

Це не заважає Квітко продовжувати привертати увагу до себе завдяки неоднозначним і відвертим знімкам. Будучи рекламним представником одягу і білизни, Настя знімається чи не кожен день. У вільний час вона багато часу проводить на пляжі, тому яскравий кадр в рожевому бікіні нітрохи не здивував фанатів. Вимазавшись маслом, Настя посвітила гідністю перед об'єктивом з легкою посмішкою на обличчі.

Образ спекотної красуні завершив легкий макіяж, а також тонка сітчаста накидка на стегнах.

«О, мій бог», «Привіт, люба дівчинка», «Показує діаманти», «гарненькі вигини», «Наскільки ти багата...», «Ти красива жінка 😍😍😍❤️❤️❤️», «Я хочу бути твоїм одягом 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤 ♥ ️», «Яка гарна жінка», «Божественна жінка», «Божественний образ», «🔥🔥🔥🔥🔥🔥😘😘preciosa моя прекрасна королева, ти мрія, чікіта», «Абсолютно красивий образ, дівчинка🌹❤🌹», - пишуть користувачі.

Шість років тому модель стала відома завдяки першим професійним знімкам російського фотографа. З тих пір, як Анастасію помітили, її кар'єра різко пішла вгору, а сама вона поїхала з РФ в США.

Тепер Квітко проживає в Сонячному місті, кожен день ділиться яскравими фото в соціальній мережі Instagram і дивує своєю фігурою.

Завдяки незвичайним пропорціям, дівчина отримала прізвисько "Російська Кардашьян", хоча сама Анастасія їм незадоволена і без сорому зазначає, що вони не тільки не схожі, а вона сама помітно краще. Втім, не всі поділяють дану заяву, багато хто дивується розмірам стегон і бюста Квітко.

"Просто ідеальна крихта❤️❤️😍😍», «💚💚красива💚 💚«,» потрібно побільше таких жарких кадрів«,» чому ці груди не втримати🤭❤️«, » досить✔️«,» пізно приховувати це, не можна скромничати«,»мила лялька Барбі😍 💐".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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