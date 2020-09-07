Громадський діяч Андрій Пальчевський пояснив, як влаштована корупція в Україні

Він розповів, чому чоловіки більш схильні до крадіжки, ніж жінки, в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Базікати про те, як виглядає Україна, не треба, всі прекрасно знають. Я можу пояснити, чому, давайте розповім. У нас вся економіка побудована на брехні, все побудовано на дерибані. Якщо ви не розумієте, я вам розповім, в чому справа. Директор бере завод - у нього є зазвичай чоловікоподібна з точки зору своєї корупційності жінка. Не така: "А, що ви пропонуєте? Боже, хабар, я ненавиджу це". Ні, така: "Я готова вже майже до всього", - висловився Андрій Пальчевський.

Громадський діяч також акцентував увагу на дружинах українських політиків, які без особливих докорів сумління відпочивають за кордоном.

"Друге: чоловіки розуміють, що від природи ми мисливці і добувачі, вдома нас теж чекають жінки. Як думаєте, у депутатів наших жінки є? Подивіться, як вони гарцюють в Сен-Тропе: декольте, прапор України, тралі-валі - і бухати шампанське по 500. Ви думаєте, вони не знають, що їхні чоловіки - крадії?,- зазначив Андрій Пальчевський.

За спостереженнями громадського діяча, чоловіки йдуть в політику разом з "подільниками" через інший спосіб мислення:

"Чоловіки більш схильні до авантюри, ніж жінки. Тому так: прийшов на завод, думаю, державний, газ якийсь, нафта - навіщо мені брати Свєту, Наташу? Я краще візьму Колю, Славу, Серьогу. Ми втрьох бухаємо - зараз швиденько повернемо потоки. Це серйозне питання, тому жінок менше нагорі".

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив справжню причину можливого скасування виборів.

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