Общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил, как устроена коррупция в Украине
Он рассказал, почему мужчины более склонны к воровству, чем женщины, в эфире телеканала "112 Украина", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).
"Болтать о том, как выглядит Украина, не надо, все прекрасно знают. Я могу объяснить, почему, давайте расскажу. У нас вся экономика построена на брехне, все построено на дерибане. Если вы не понимаете, я вам расскажу, в чем дело. Директор берет завод - у него есть обычно мужчиноподобное с точки зрения своей коррупционности женщина. Не такая: "А, что вы предлагаете? Боже, взятка, я ненавижу это". Нет, такая: "Я готова уже почти ко всему", - высказался Андрей Пальчевский.
Общественный деятель также акцентировал внимание на женах украинских политиков, которые без особых угрызнений совести отдыхают за границей.
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"Второе: мужчины понимают, что от природы мы охотники и добытчики, дома нас тоже ждут женщины. Как думаете, у депутатов наших женщины есть? Посмотрите, как они гарцуют в Сен-Тропе: декольте, флаг Украины, трали-вали - и бухать шампанское по 500. Вы думаете, они не не знают, что их мужья - воры?, - отметил Андрей Пальчевский.
По наблюдениям общественного деятеля, мужчины идут в политику вместе с "подельниками" из-за другого образа мышления:
"Мужчины более склонны к авантюре, чем женщины. Поэтому так: пришел на завод, думаю, государственный, газ какой-то, нефть - зачем мне брать Свету, Наташу? Я лучше возьму Колю, Славу, Серегу. Мы втроем бухаем - сейчас быстренько повернем потоки. Это серьезнейший вопрос, поэтому женщин меньше наверху".
Напомним, что Пальчевский раскрыл настоящую причину возможной отмены выборов.
Как сообщала Politeka, Пальчевский рассказал о преимуществе женщин в политике и разнес санврача Ляшко: "В этих странах..."
Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский рассказал, с чего начнет менять Киев к лучшему.