Осінь споганить все, що можна

Погода в Україні 7 вересня зміниться на гірше, грозові дощі прийдуть разом з різким похолоданням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптиків з Укргідрометцентру.

Так, на заході будуть сильні дощі з грозою. Це спровокує сильне похолодання: місцями буде від 18 до 20 тепла. Це торкнеться Волинської, Рівненської та Львівської областей. Інших чекають 24-28 градусів. Вночі на вулиці буде від 12 до 15 тепла.

Українцям на півночі погода готує змінний настрій. У Житомирській області грозові дощі, а на решті частини регіону сонце і хмари. Повітря прогріється до 26-29 градусів тепла, а вночі похолодає до 13-16 зі знаком «плюс».

У центральних регіонах від негоди не залишиться і сліду: на вулиці буде сильна спека, аж до 27-30 градусів. Вночі її змінять комфортні 13-16 градусів за Цельсієм.

Схожою ситуація буде і на півдні: сонце і 26-29 тепла. Вночі, правда, різко похолодає - від 15 до 19 градусів.

Жителям східних регіонів сьогодні також пощастить: сонячна погода буде поєднуватися з 26-30 градусами зі знаком «плюс». А ось вночі похолодає, і це буде відчуватися: від 10 до 14 тепла.

Жителів столиці й передмістя осінь побалує: сонячний день доповнить 28-30 градусів спеки, а ось вночі стовпчик термометра опуститься до 13-15 градусів.

Нагадаємо, що осінь атакує українців з новою силою, яким регіонам не пощастить: "дощі, сніг і...".

Як повідомляла Politeka, смерч пронісся по Одесі: відео аномальної стихії.

Також Politeka писала, що українці спостерігають дивну аномалію в центрі міста, фото.