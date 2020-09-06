Громадський діяч, лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський висловився про жінок у політиці та розкритикувал Віктора Ляшка

За його словами, в країнах, де жінки перебувають на керівних посадах в політиці менше хворих з китайським вірусом, а в деяких країнах його і зовсім не спостерігають. При цьому в Україні фіксують найбільш швидкі темпи зростання захворюваності.

Про це він розповів в інтерв'ю для видання 112.ua.

"В цих країнах і ковіда немає. 10 кращих країн, де немає хвороб, очолюють жінки. А в нашій країні найбільш швидкі темпи зростання захворюваності вірусом", - зазначив діяч.

Пальчевський також був обурений, коли президент України назвав країну "майстром спорту" по боротьбі з пандемією, адже це абсолютно розходиться з реальним станом речей.

"Зовсім нещодавно керівник країни, Володимир Олександрович Зеленський сказав, що ми майстри спорту з боротьби з ковідом. Мені було соромно, і не стільки за нього – за нього незручно, як мінімум, а за порадників. Вже 2 тисячі випадків на день – це нормальне явище, а буде і 3 тисячі на день, а далі вони скасують вибори", - пояснив Пальчевський.

Також він розкритикував головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, адже він був тим, хто зруйнував санепідслужбу.

"Тому цей "санітарний лікар" став уже в статусі рок-зірки. Навіщо з нафталіну витягли людину, яка зруйнувала санепідслужбу? А дістали його для того, щоб він вчасно оголосив, що у нас велика кількість випадків захворювання, тому літнім людям не треба ходити на вибори. Тому що дорослі люди приймуть рішення проти нинішньої влади", - резюмував Пальчевський.



Нагадаємо, що Пальчевський розкрив справжню причину можливого скасування виборів.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкритикував Зеленського за бажання залишитися президентом ще на 5 років.

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський розповів, з чого почне змінювати Київ на краще.