Громадський діяч Андрій Пальчевський назвав причини, через які в Україні можуть скасувати місцеві вибори

Він розкрив плани чинної влади в ефірі програми "Великий вечір" на телеканалі "NewsOne", передає Politeka.net (щоб подивитися повне відео, скрольте сторінку до кінця).

Нещодавно Кабінет міністрів видав постанову, якою заборонив проводити місцеві вибори на підконтрольній Україні території Донбасу. Крім того, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що голосування можуть скасувати по всій країні, якщо введуть надзвичайний стан. За словами Андрія Пальчевського, спеціально для таких випадків його і поставили на пост головного санітарного лікаря.

"Це Пушкін, це не я: "Хто мене могутньою владою з нікчемності викликав". Існував чоловік, який розвалив систему, далі його поставили туди, тому що він повністю керований, і він, як те саме висить чехівська знаменита рушниця, повинен "вистрілити". І "вистрілить", коли вони побачать, що ситуація з виборами в "зеленому стані" виглядає дуже сумно", - заявив громадський діяч.

Андрій Пальчевський звернув увагу на підозрілу партію, яка активізувалася напередодні місцевих виборів:

"Ви не забувайте, що сьогодні ще одна партія заявила свої великі претензії на владу. Вона вся в зеленуватих тонах таких, слова "за майбутнє" написані, як "Зе майбутнє". Я розмовляв з людьми, багато хто впевнений, що це" Зе майбутнє" і є. І щось мені підказує, що зв'язок із сьогоднішньою владою дуже міцний".

Раніше Андрій Пальчевський вже попереджав, що чинна влада може скасувати вибори, прикрившись епідемією:

"Якщо у сьогоднішньої влади було б більш менш сильне, яскраве майбутнє, "Зелена хвиля", так би мовити, мова про перенесення виборів взагалі не йшла б. Але не тільки українці бачать, що падіння популярності відбувається з катастрофічною швидкістю - значить потрібно придумати привід. Що може бути краще, ніж "ковід"? Що нам заважає, то нам допоможе".

Нагадаємо, що Пальчевський обложив Арахамію після слів про розцінки на передвиборчу кампанію: "а можна перерахувати в зарплатах або пенсіях?".

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