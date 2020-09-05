Громадський діяч, лідер партії «Перемога Пальчевського» Андрій Пальчевський розповів, що призводить до розвалу України

Як передає Politeka.net, про це він розповів в ток "KARASsment" на Politeka Online (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На думку Пальчевського, найбільша проблема України - це олігархи. Саме вони гублять всю країну, впевнений громадський діяч.

"Магнати в результаті призводять до розвалу країни. Народ втомився від олігархічного правління, адже воно в результаті губить країну і людей, які в ній живуть», - зазначив він.

Пальчевський впевнений, що Україні потрібен президент, який зможе вивести країну з депресії. Наприклад, український Рузвельт (32-й президент США-прим.ред.), який точно зміг би вирішити проблеми України.

Лідер політичної сили також зазначив, що Володимир Зеленський повинен покинути пост президента після п'яти років. Пальчевський вважає, що Зеленський робить велику помилку, коли говорить про те, що може залишитися і на другий термін. Громадський діяч впевнений, що цього не потрібно робити.

"Ви знаєте, що я прихильник жорстких термінів для президента. 5 років і не більше", - підкреслив Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський розповів, з чого почне змінювати Київ на краще: "у столиці має бути особливий статус".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський виступив проти капітуляції України.

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський радить президенту прислухатися до народу:"з султанатом в Україні потрібно закінчити".