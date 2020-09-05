Популярный украинский певец MELOVIN, запомнившийся многим как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, поделился стильным ночным фото

Константин Бочаров, выступающий на сцене под псевдонимом MELOVIN, поделился новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Снимок сделан ночью на освещенной фонарями улице. На нем певец выходит из неизвестного помещения и идет вперед. На нем стильное черное пальто, модные укороченные джинсы, большой шарф и рюкзак за спиной. Волосы артиста зачесаны назад и аккуратно уложены. Образ дополняют необычные оранжевые очки.

Поклонники артиста по достоинству оценили его стильный образ.

«Какой гламур, какая грация», «кто прекраснее и милее?», «специально позировал?», «икона стиля», «Фото будто сделано в те времена, когда ты в школе был», «Взгляд кошечки, грация картошечки», «ну все отправляем на модный приговор», «незаконно быть таким красивым», - пишут люди.

До этого мы писали, что Бочаров показал себя в образе «плохого парня».

На снимке певец позирует в томной позе, прикрыв лицо одной рукой, на которой можно заметить тату в виде человеческого глаза. На Константине черная футболка, джинсовая куртка и украшения в виде цепей. Артист смотрит в камеру пронзительным взглядом, который не может оставить ни одну поклонницу равнодушной.

Напомним, любимчик Данилко неожиданно поделился кадрами со свадьбы: «Красиво, до мурашек».

Как сообщала Politeka, фаворит Данилко MELOVIN рассказал о своих взаимных чувствах: "У нас любовь".

Также Politeka писала, что фаворит Данилко сверкнул обнаженным телом в бассейне, страстные кадры: «О, Боже какой…».