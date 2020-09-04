Українців попередили про чергове підвищення ціни на газ для побутових споживачів

Як передає Politeka.net, про це з трибуни Верховної Ради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, скоро ціна на блакитне паливо для простих українців знову зросте.

Однак, як запевняє глава Кабінету Міністрів, вона все одно буде найнижчою за останні п'ять років.

"Сьогодні ціна на газ регулюється конкурентним ринком. Вперше за 5 років у нас найнижчі ціни на газ у серпні-вересні. Звичайно, буде природне ринкове зростання, але це буде найнижча ціна на газ за останні 5 років в Україні", – заявив Денис Шмигаль, виступаючи з трибуни парламенту.

Підсумовуючи, прем'єр-міністр додав, що Україна зробила величезний прорив "у встановленні ринкових, а не корупційних цін на газ, які раніше формувалися з корупційною націнкою чиновниками".

Раніше ми розповідали, що тариф на газ для простих українців знову підвищили.

Так, газзбути, які користуються брендом "регіональної газової компанії", виставили одну ціну – 5,49 грн за кубометр, підвищивши її на 1 грн порівняно з останнім місяцем літа.

Згідно із законодавством, ці компанії повідомили про зміну ціни із запізненням, адже вони зобов'язані робити це за 5 днів до настання нового місяця поставки.

Нафтогаз, у свою чергу, пропонує українцям кубометр газу за 4,7 гривень. Ціни інших постачальників, послугами яких користуються прості українці, коливаються від 4,39 грн до 7 грн за кубометр.

Нагадавши, масове скорочення субсидій в Україні, зростання тарифів на комуналку не перешкода.

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, українцям назвали колосальні цифри

Також Politeka писала, що нарахування субсидій по-новому, в Мінсоцполітики вже попередили.