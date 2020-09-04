Украинцев предупредили об очередном повышении цены на газ для бытовых потребителей

Как передает Politeka.net, об этом с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, скоро цена на голубое топливо для простых украинцев вновь вырастет.

Однако, как уверяет глава Кабинета министров, она все равно будет самой низкой за последние пять лет.

«Сегодня цена на газ регулируется конкурентным рынком. Впервые за 5 лет у нас самые низкие цены на газ в августе-сентябре. Конечно, будет естественный рыночный рост, но это будет самая низкая цена на газ за последние 5 лет в Украине», – заявил Денис Шмыгаль, выступая с трибуны Парламента.

Подытоживая, премьер-министр добавил, что Украина сделала огромный прорыв "в установлении рыночных, а не коррупционных цен на газ, которые ранее формировались с коррупционной наценкой чиновниками".

Ранее мы рассказывали, что тариф на газ для простых украинцев вновь повысили.

Так, газсбыты, которые пользуются брендом "Региональной газовой компании", выставили одну цену – 5,49 грн за кубометр, повысив ее на 1 грн по сравнению с последним месяцем лета.

Согласно законодательству, эти компании сообщили об изменении цены с опозданием, ведь они обязаны делать это за 5 дней до наступления нового месяца поставки.

Нафтогаз, в свою очередь, предлагает украинцам кубометр газа за 4,7 гривен. Цены остальных поставщиков, услугами которых пользуются простые украинцы, колеблются от 4,39 грн до 7 грн за кубометр.

Напомнить, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха.

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Также Politeka писала, что начисление субсидий по-новому, в Минсоцполитики уже предупредили.