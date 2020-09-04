"Ми вибираємо не тих людей..."

Президент країни повинен бути чорноробом, який прислухається не тільки до своєї команди, але і до простих людей

Таку думку озвучив політик і лідер партії "Перемога Пальчевського" в ефірі телеканалу NewsOne Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

За його словами, глава держави зобов'язаний прислухатися до кращого варіанту і до народу.

"Президент повинен бути чорноробом у політиці. Його завдання просте-брати розумного і ставити його на потрібне місце, брати чесного і ставити на потрібне місце. Йому потрібно прислухатися до кращого варіанту і до народу. Обіцяних референдумів немає. Земля продана. Помилок нароблено стільки, що наступному президенту доведеться все повертати назад. Сто відсотків буде повернення землі на інших умовах. Сто відсотків буде введення податку для всіх тих, хто приватизував нашу промисловість", – пояснив Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу.

Лідер партії "Перемога Пальчевського" впевнений, що Конституцію України необхідно адаптувати під нинішні виклики всередині країни.

"Президенту потрібно створити групу з приведення Конституції України у відповідність із запитами країни. Ми даємо шість разів на штангу. Ми вибираємо не тих людей. У нас страшна корупція і падіння всього, скорочення населення. 30 років існування незалежної України показали, що той документ, за яким ми живемо, був написаний неправильно. Він не виконується. Немає реального поділу влади... з султанатом в Україні потрібно закінчити", - озвучив свою ініціативу новоспечений політик.

Підсумовуючи, Андрій Пальчевський додав, що для оновлення Конституції потрібно створити нову асамблею, до складу якої увійдуть лідери громадської думки.

Раніше Пальчевський розповів, як змінюватиме Київ після перемоги на виборах.

Новообраний міський голова спершу повинен побороти корупцію, створити чесні і рівні правила гри для бізнесу і припинити хаотичну забудову Києва.

Андрій Пальчевський запевнив, що наполягатиме на присвоєнні Києву особливого статусу для реалізації великих проектів.

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