"Мы выбираем не тех людей..."

Президент страны должен быть чернорабочим, который прислушивается не только к своей команде, но и к простым людям

Такое мнение озвучил политик и лидер партии "Победа Пальчевского" в эфире телеканала NewsOne Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

По его словам, глава государства обязан прислушиваться к лучшему варианту и к народу.

“Президент должен быть чернорабочим в политике. Его задача проста – брать умного и ставить его на нужное место, брать честного и ставить на нужное место. Ему нужно прислушиваться к лучшему варианту и к народу. Обещанных референдумов нет. Земля продана. Ошибок наделано столько, что следующему президенту придется все возвращать обратно. Сто процентов будет возвращение земли на других условиях. Сто процентов будет введение налога для всех тех, кто приватизировал нашу промышленность”, – объяснил Андрей Пальчевский в эфире телеканала.

Лидер партии "Победа Пальчевского" уверен, что Конституцию Украины необходимо адаптировать под нынешние вызовы внутри страны.

“Президенту нужно создать группу по приведению Конституции Украины в соответствие с запросами страны. Мы даем шесть раз в штангу. Мы выбираем не тех людей. У нас жуткая коррупция и падение всего, сокращение населения. 30 лет существования Независимой Украины показали, что тот документ, по которому мы живем, был написан неправильно. Он не исполняется. Нет реального разделения власти… С султанатом в Украине нужно закончить”, – озвучил свою инициативу новоиспеченный политик.

Подытоживая, Андрей Пальчевский добавил, что для обновления Конституции нужно создать новую ассамблею, в состав которой войдут лидеры общественного мнения.

Ранее Пальчевский рассказал, как будет менять Киев после победы на выборах.

Новоизбранный городской голова сперва должен побороть коррупцию, создать честные и равные правила игры для бизнеса и прекратить хаотичную застройку Киева.

Андрей Пальчевский заверил, что будет настаивать на присвоении Киеву особого статуса для реализации крупных проектов.

Напомним, что Пальчевский осадил Арахамию после слов о расценках на предвыборную кампанию

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