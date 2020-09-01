Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский прокомментировал заявление лидера фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о стоимости предвыборной кампании

Как передает Politeka.net, об этом зашла речь во время программы "Большой Вечер" на NEWSONE. Так, Арахамия недавно заявил, что предвыборная кампания для претендентов на место депутата в городской совет стоит десятки тысяч долларов.

"Если у вас есть центральная избирательная кампания, централизованная реклама по ТВ, борды и так далее, то кандидат горсовета города (с населением. - Ред.) полмиллиона, 800 тыс., должен на себя потратить в районе 50 тыс. долларов. Кандидат в сельсовет, ОТГ - где-то 10-12 тыс. долларов", - озвучил расценки нардеп.

Пальчевский высказал свое мнение по этому поводу: "А можно пересчитать в средних зарплатах или пенсиях? Арахамия может сказал правду, хотя я очень сомневаюсь. Это детский сад, на самом деле, то, что он сказал. В 10 раз больше - сто процентов".

С учетом названных сумм, отвечая на вопрос ведущей, откуда тогда такие деньги, к примеру, у учителя-самовыдвиженца, лидер политсилы "Перемога Пальчевського" предположил о существовании "спонсорства".

"Можно предположить, что кто-то является спонсором такого человека... У каждой системы, в том числе и у демократии есть свои ограничения. Демократия не может существовать без денег. То есть ограничением демократической системы является то, что депутаты продвигают себя, как "конфетки"... называйте это, как угодно: маркетингом, страшным словом, мерчендайзинг... когда они торгуют "мордой лица" с билбордов, красиво звучат...", - отметил Пальчевский.

Что касается возврата в дальнейшем этих вложенных в кампанию денег, то Пальчевский ответил: "Один к ста, а может быть и один к тысяче" и предложил ввести в политическую систему новшество: "Злые языки утверждают, что в городском бюджете воруются до 30%... Мы с вами свечку не держали, но судя по тому, как живут все эти бюрократы, обелением этих воров заниматься не будем. Я вообще предлагаю ввести в политику презумцию виновности, а не невиновности. Потому что, ну, как... поехал судья туда-то, побыл в Мексике немного, слетали с женой в Австралию, потом за покупками в Японию, потом за 200 тысяч часы... И дальше презумция виновности на участников политического процесса распространяться не должна".

Напомним, что Андрей Пальчевский встретился с работниками Броварского завода строительных конструкций.

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