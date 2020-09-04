Розкрито подробиці стратегії реформування державного банківського сектору, яка була запропонована Мінфіном

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Міністерства.

Відзначимо, що зміни торкнуться таких державних банків, як ПриватБанк, Укргазбанк і Ощадбанк.

Так, Міністерство фінансів у стратегії пропонує:

впровадити стратегії для кожного Держбанку;

до 2025 року знизити частку держави у банківському секторі з 60% до 25%;

скоротити частку непрацюючих активів на балансах держбанків;

захищати і підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління з більшістю незалежних членів у наглядовій раді, із забезпеченням необхідного рівня підзвітності.

"Сьогодні, коли реформа корпоративного управління банків державного сектора в Україні фактично завершена, ми оновили і посилили стратегічні принципи реформування банків державного сектора, для забезпечення чіткого розуміння цілей для нових наглядових рад і правління, досягнення, яких від них очікує акціонер», – підкреслив заступник голови Мінфіну Юрій Драганчук, коментуючи нову стратегію.

Раніше ми розповідали, що Ощадбанк терміново попередив своїх клієнтів.

Так, українцям повідомили, що банківські картки були автоматично до жовтня 2020 року, але це торкнеться деяких категорій українців.

"Термін дії банківських карт внутрішньо переміщених осіб, який закінчився під час карантину, продовжено до 1 жовтня 2020 року і повторно продовжено не буде. Нові банківські картки на заміну тим, термін дії яких закінчується, перевипускаються автоматично. Ніяких заяв на перевипуск карти не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Для отримання картки необхідно спочатку здійснити реєстрацію в електронній черзі банку та у зручний час забрати картку у відділенні «Ощадбанку».

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