Раскрыты подробности стратегии реформирования государственного банковского сектора, которая была предложена Минфином

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба министерства.

Отметим, что изменения коснутся таких государственных банков, как ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк.

Так, министерство финансов в стратегии предлагает:

внедрить стратегии для каждого госбанка;

к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;

сократить долю неработающих активов на балансах госбанков;

защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.

«Сегодня, когда реформа корпоративного управления банков государственного сектора в Украине фактически завершена, мы обновили и усилили стратегические принципы реформирования банков государственного сектора, для обеспечения четкого понимания целей для новых наблюдательных советов и правления, достижения, которых от них ожидает акционер», – подчеркнул замглавы Минфина Юрий Драганчук, комментируя новую стратегию.

Ранее мы рассказывали, что Ощадбанк срочно предупредил своих клиентов.

Так, украинцам сообщили, что банковские карты были автоматически до октября 2020 года, но это затронет некоторые категории украинцев.

«Срок действия банковских карт внутренне перемещенных лиц, который истек во время карантина, продлен до 1 октября 2020 года и повторно продлен не будет. Новые банковские карты на замену тем, срок действия которых истекает, перевыпускаются автоматически. Никаких заявлений на перевыпуск карты не требуется», — говорится в сообщении.

Для получения карты необходимо сначала осуществить регистрацию в электронной очереди банка и в удобное время забрать карту в отделении «Ощадбанка».

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