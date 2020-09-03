Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, покорила кадрами в без лифчика

Каждый день девушка эпатирует публику новыми жаркими фото и видео, при этом молодая красотка старается акцентировать внимание на пышных формах, поэтому съемку устраивает, как правило, в одном белье. Деми также подчеркивает, что не собирается худеть.

Однажды модель была одержима этим и получила серьезные проблемы с желудком, после чего пообещала родителям, что более такого не повторится, а сама она не будет загонять себя в рамки. Похоже, это действительно так, ведь Роуз всегда блистает формами. Без малейшего смущения она показала в этот раз себя в черном белье без лифчика и короткой темной джинсовке, которая едва ли прикрыла ее прелести.

«Как я могу с ней познакомиться?», «Одни эмоции, вау💋💋», «Ты чертовски горячая», «В следующий раз надо показать больше», «Сказочно богата этими прелестями🤗», «Срочно снимай это, немедленно🔥🙌», «Какая красивая девушка с сексуальними формами!», «Очень красиво», «Мне он нравится Демироуз», «Прекрасная фантастика 💓 Хорошая жизнь ДемиРоуз 🌤️», - пишут пользователи.

До этого пышногрудая красотка прогулялась на пляже в стильном бело-бирюзовом бикини. Как и ранее, девушка решила надеть купальник, который был одним из самых популярных в этом сезоне.

Роуз примерила монокини со змеиным принтом, выполненным в светлых тонах. При этом модель распустила длинные локоны, а также не стала наносить яркий макияж. Главной пикантностью образа Деми стали, конечно же, кокосы, что она держала в руках. Девушка решила устроить солнечную прогулку на пляже вместе с коктейлем в руках и удивить тем самым в очередной раз своей фигурой.

«Ох, какая роскошная женщина 😍😍🙌🙌😂😂!», «Ты самая лучшая и милая в моей жизни 😘😘😘😘», «Просто прелесть, а не размеры😘😘😘», «Bellísima 😘😘», «Вау, всегда замечательно и красиво 👍🏽», «Горячая сексуальная леди».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами