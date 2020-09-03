В Ощадбанку прокоментували, що робити з простроченими картками

У фінустанові зазначили, що продовжили терміни дії карт - правда, тільки для переселенців. Про це повідомляється в групі БФ "Право на захист" у соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"Термін дії банківських карт внутрішньо переміщених осіб, який закінчився під час карантину, продовжено до 1 жовтня 2020 року і повторно продовжено не буде. Нові банківські картки на заміну тим, термін дії яких закінчується, перевипускаються автоматично. Ніяких заяв на перевипуск карти не потрібно", - роз'яснили правозахисники.

Для отримання картки необхідно спочатку здійснити реєстрацію в електронній черзі банку та у зручний час забрати картку у відділенні «ощадбанку».

Раніше діяла відстрочка до 1 вересня.

Нагадаємо, заступник голови Мінсоцполітики Віталій Музиченко в ефірі телеканалу "Україна 24" пояснив українцям нюанси надання пільг на комунальні послуги. Так, у студії чиновнику задала питання пенсіонерка, яка розповіла, що спершу їй переводили гроші за пільги на банківський рахунок, а потім скасували цю процедуру.

"Дійсно, 373 постанова ще в минулому році ввела принцип надання пільг на оплату послуг ЖКГ в грошовій формі, яка буває двох видів: готівкова, коли люди готівкою отримують разом з пенсією. Інша форма - безготівкова, коли Міністерство перераховує гроші на Ощадбанк, а Ощадбанк вже проводить розрахунки з підприємствами-постачальниками послуг", - пояснив Музиченко.

За словами заступника міністра, з травня робиться запит на кожне підприємство-постачальника послуг, і аналізується, чи платив пільговик, який отримував готівку, свої комунальні послуги. Якщо він робив це справно, то й в подальшому отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то приймається рішення про переведення надання цієї пільги в безготівкову форму.

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