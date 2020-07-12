Известный украинский ведущий и путешественник Дмитрий Комаров показал, как провел день со своей женой, моделью Александрой Кучеренко

Ведущий поделился кадрами своего очень занятого дня в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, Комаров рассказал, что в пятницу весь день был занят на съемках, однако уже вечером получил приглашение от знакомого пилота поучаствовать в авиаслете на Коломые.

«5-7 минут работы с картой, быстрые размышления, и вот решение готово: разбиваем дорогу в Карпаты на 2 части: ночью едем во Львов, немного спим, немного гуляем. И успеваем на вечернюю часть слета в Коломыю, чтобы полетать над горами, а заодно машину тестировать как раз в ее стихии – в горах. Я позвонил жене и сказал: «Хочешь сейчас во Львов?»)) Ночью мы выехали», - рассказал Комаров.

Во время поездки он с женой успел погулять во Львове, а затем полетать на самолете в Карпатах, увидеть Говерлу в облаках и попробовать гуцульскую еду. Ведущий подчеркнул, что любит подобную спонтанность и экспромт.

Он поделился красочными фотографиями своих приключений. На одной из них они с Кучеренко позируют в кабине самолета. Еще на одном снимке пара позирует в атмосферном баре на фоне яркой полосы вырывающегося из горелки огня.

Поклонники звездной пары тут же отреагировали на его пост.

«Вот так надо показывать нашу страну! Класс», «Спонтанность это так круто», «Какие вы красивые, веселые и молодые!!!! Пусть так будет всегда», - пишут люди.

Напомним, роскошная жена Комарова подразнила пышными формами в соблазнительном наряде: "Можно смотреть даже...".

Как сообщала Politeka, молодая жена Дмитрия Комарова слегка оголилась в самом центре Львова.

Также Politeka писала, что сияющий Комаров с женой без макияжа очаровали образами с купальской ночи.