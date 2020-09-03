Модель Деми Роуз всегда выглядит идеально, особенно на очень откровенных фото

Знаменитость постоянно радует своих поклонников жаркими фото в разных смелых образах, пишет Politeka.net. В этот раз красотка представила в сториз своего Инстаграм архивное фото.

Деми лежала полностью обнаженной на шезлонге. Аппетитные ягодицы соблазнительно выпирали по сравнению с тонкой талией.

Красотка лежала на животе, поэтому не было видно ее груди целиком. Однако можно заметить невероятные размеры, которые она прикрыла сбоку руками.

Стройные ножки Роуз закинула друг на друга. Ее тело казалось шелковым под лучами солнца.

Звезда закинула длинные волнистые волосы набок и смотрела в камеру из-под очков.

Рядом с красоткой на таком же шезлонге лежала обнаженная подружка, блондинка смотрела в камеру, как и Деми.

"Мы сделали это!", - написала Роуз.

Фото могло бы собрать массу лайков, если бы модель не опубликовала его в сториз.

Напомним, Деми Роуз позировала под открытым небом на фоне живописных валунов. На модели необычный купальник с черным низом и белым верхом, а также накладными полупрозрачными рукавами.

На фотографиях модель показала фигуру со всех ракурсов, поворачиваясь к камере то лицом, то спиной.

Ранее мы писали, что Деми Роуз повеселилась на пляже в трендовом купальнике с необыкновенным вырезом под грудью и на талии. Из-за довольно глубокого выреза, грудь девушки "выскользнула" и модель засветила ее прямо во время съемки.

Впрочем, фанатам такой вид понравился еще больше. Пользователи сети засыпали звезду комплиментами за столь дерзкий снимок.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

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