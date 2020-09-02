У парламенті ухвалили важливе рішення, яке стосується окремих українців

Голова підкомітету Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Сергій Гривко повідомив про те, що 2 вересня депутати проголосували "за" підвищення вдвічі надбавки за догляд людям з інвалідністю з дитинства.

Це пов'язано з тим, що рівень цін і зарплат став вищим, а отже людям з інвалідністю не вистачало грошей на придбання ліків.

Надбавки на догляд будуть такими:

людям з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи з 75% До 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

людям з інвалідністю з дитинства підгрупі б I групи з 50% до 100%.

Одиноким людям з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, - з 15% до 75%.

Раніше ми писали, що уряд підготував новий проєкт розрахунку пенсій, штрафів і соціальних виплат з 2021 року.

Замість прожиткового мінімуму, ряд виплат, а саме тих, які не відносяться до основних доходів, хочуть прикріпити до базової величини для соцвиплат і базової величини для грошових платежів і стягнень. Так, на майбутнє вони перебуватимуть на рівні 2100 гривень.

Нагадаємо, перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб повідомив в інтерв'ю, що планується створити єдиний реєстр пільговиків і одержувачів соцдопомоги.

Так, всі види виплат повинні бути переглянуті, і переведені в автоматизовані бізнес-процеси навколо одного реєстру.

Нагадавши, українці можуть виходити на пенсію достроково, важливий нюанс щодо пільг: "при обліку зарплати..."

Як повідомляла Politeka, українцям масово уріжуть соцвиплати, жорстке рішення Кабміну: що буде з субсидіями і пільгами

Також Politeka писала, що українцям посилили правила отримання субсидії: "гроші доведеться повернути, якщо..."