У парламенті ухвалили важливе рішення, яке стосується окремих українців
Голова підкомітету Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Сергій Гривко повідомив про те, що 2 вересня депутати проголосували "за" підвищення вдвічі надбавки за догляд людям з інвалідністю з дитинства.
Це пов'язано з тим, що рівень цін і зарплат став вищим, а отже людям з інвалідністю не вистачало грошей на придбання ліків.
Надбавки на догляд будуть такими:
- людям з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи з 75% До 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- людям з інвалідністю з дитинства підгрупі б I групи з 50% до 100%.
Одиноким людям з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, - з 15% до 75%.
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Раніше ми писали, що уряд підготував новий проєкт розрахунку пенсій, штрафів і соціальних виплат з 2021 року.
Замість прожиткового мінімуму, ряд виплат, а саме тих, які не відносяться до основних доходів, хочуть прикріпити до базової величини для соцвиплат і базової величини для грошових платежів і стягнень. Так, на майбутнє вони перебуватимуть на рівні 2100 гривень.
Нагадаємо, перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб повідомив в інтерв'ю, що планується створити єдиний реєстр пільговиків і одержувачів соцдопомоги.
Так, всі види виплат повинні бути переглянуті, і переведені в автоматизовані бізнес-процеси навколо одного реєстру.
Нагадавши, українці можуть виходити на пенсію достроково, важливий нюанс щодо пільг: "при обліку зарплати..."
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