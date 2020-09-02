Українці можуть поки що насолоджуватися останніми теплими днями

Такий прогноз у своєму Facebook оприлюднила відомий синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, завтра, 3 вересня, в Україні буде "кисло-солодка" погода с опадами та спекою.

У східних, південних та центральних областях Діденко прогнозує спеку від 30 до 36 градусів.

Що стосується опадів, то до зміни погодних умов варто підготуватися мешканцям західних регіонів, Вінниччини та Житомирщини.

"На Півночі вже кусатиметься менше, +26+29 градусів, хіба на Сумщині ще попече. А ось на Заході повітря явно свіжіше, передбачається +20+26 градусів, а вранці, ввечері взагалі повіватиме теплішими флісами, плащами і навіть тоненькими пуховичками. Дощі можливі подекуди в західних областях, ввечері волога дійде до Житомирщини та Вінниччини", - продовжила синоптик у своєму Facebook.

В інших регіонах, як прогнозує Наталка Діденко, буде сухо та без опадів. У Києві завтра, 3 вересня, опади малоймовірні.

"А ось спека трохи осяде, максимально в столиці очікується +27, +28 градусів. У п‘ятницю спека з Києва втече, підібгавши квітчасту спідницю", - резюмувала авторитетний синоптик.

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За словами Леоніда Горбаня, погода в Україні буде теплою лише на початку вересня, після чого почнуться температурні гойдалки.

На початку вересня температура підніматиметься до +27, а в середині місяця стовпчики термометрів будуть на позначці в +20 вдень, а вночі - до +4.

Вересень буде дуже дощовим місяцем, а вже у жовтні, ймовірно, піде перший сніг.

А листопад запам'ятається українцям відносно теплою погодою, і опадами у вигляді дощів і снігу.

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