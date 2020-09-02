Українці можуть поки що насолоджуватися останніми теплими днями
Такий прогноз у своєму Facebook оприлюднила відомий синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.
За її словами, завтра, 3 вересня, в Україні буде "кисло-солодка" погода с опадами та спекою.
У східних, південних та центральних областях Діденко прогнозує спеку від 30 до 36 градусів.
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Що стосується опадів, то до зміни погодних умов варто підготуватися мешканцям західних регіонів, Вінниччини та Житомирщини.
"На Півночі вже кусатиметься менше, +26+29 градусів, хіба на Сумщині ще попече. А ось на Заході повітря явно свіжіше, передбачається +20+26 градусів, а вранці, ввечері взагалі повіватиме теплішими флісами, плащами і навіть тоненькими пуховичками. Дощі можливі подекуди в західних областях, ввечері волога дійде до Житомирщини та Вінниччини", - продовжила синоптик у своєму Facebook.
В інших регіонах, як прогнозує Наталка Діденко, буде сухо та без опадів. У Києві завтра, 3 вересня, опади малоймовірні.
"А ось спека трохи осяде, максимально в столиці очікується +27, +28 градусів. У п‘ятницю спека з Києва втече, підібгавши квітчасту спідницю", - резюмувала авторитетний синоптик.
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За словами Леоніда Горбаня, погода в Україні буде теплою лише на початку вересня, після чого почнуться температурні гойдалки.
На початку вересня температура підніматиметься до +27, а в середині місяця стовпчики термометрів будуть на позначці в +20 вдень, а вночі - до +4.
Вересень буде дуже дощовим місяцем, а вже у жовтні, ймовірно, піде перший сніг.
А листопад запам'ятається українцям відносно теплою погодою, і опадами у вигляді дощів і снігу.
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